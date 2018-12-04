Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturma dosyası, yeninden Aile İçi Şiddet Bürosuna gönderildi.
Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu davası yeniden Aile İçi Şiddet Bürosuna gönderildi
04.12.2018 - 16:33 | Son Güncelleme: 04.12.2018 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturma dosyası, yeninden Aile İçi Şiddet Bürosuna gönderildi.
Etiketler : Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu,
591830 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/591830.aspx
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