Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cengiz Küçükayvaz'ın yazıp yönettiği iki perdelik "Yalan Dolan" adlı oyunda rol alan Şan, izleyicilerden tam not aldı. Müziğin dışında bundan sonra oyunculuğa da ağırlık vereceğini belirten Şan, ''Müzisyen kimliğimle sahnenin tozunu attırıyorum şimdi sıra sahnenin tozunu yutmakta. Ben müziğin okullusu, oyunculuğun alaylısıyım. Dizilerde tabi ki tecrübem oldu ama tiyatro er meydanı, bu oyun benim ilk profesyonel tiyatro oyunum. Bu oyunla birlikte tiyatro da tecrübem oldu" dedi. Bu arada 13 Aralık'a kadar devam edecek festivalde Yalan Dolan, İkinci Bahar, Şahane Düğün, Baş Belaları, Yılın Düğünü, Marko Paşa ve Vay Sen misin'in de yanı sıra çocuk oyunları da sergilenecek.