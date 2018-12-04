Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşında İzmir Kaya Resort Otel'de sahne alacak olan Seyyal Taner ve Kurtulan Ekspres, konser turnelerine gençlik festivalleri, üniversiteler ve konser mekanlarında devam edecek. Seyyal Taner, sahnede olmanın ve sevenleri ile buluşabilmenin çok heyecan verici olduğunu ve aynı kuşak temsilcisi Ahmet Güvenç ve Kurtalan Ekspres ile birlikte olmanın kendisine ayrıca çok büyük bir güç verdiğini vurguladı.