Yılbaşında İzmir Kaya Resort Otel'de sahne alacak olan Seyyal Taner ve Kurtulan Ekspres, konser turnelerine gençlik festivalleri, üniversiteler ve konser mekanlarında devam edecek. Seyyal Taner, sahnede olmanın ve sevenleri ile buluşabilmenin çok heyecan verici olduğunu ve aynı kuşak temsilcisi Ahmet Güvenç ve Kurtalan Ekspres ile birlikte olmanın kendisine ayrıca çok büyük bir güç verdiğini vurguladı.
Seyyal Taner ve Kurtalan Ekspres'ten güç birliği
04.12.2018 - 19:51 | Son Güncelleme: 04.12.2018 - 19:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin ilk kadın rock müzik şarkıcısı unvanlı Seyyal Taner, 6 Aralık’ta Kurtalan Ekspres ile Bartın Kültür Merkezi'nde, 7 Aralık’ta Ereğli Atatürk Kültür Merkezi'nde, 21 Aralık'ta Kocaeli Hayal Kahvesi’nde ve 22 Aralık'ta da İstanbul Emaar Hayal Kahvesi'nde sevenlerinin karşısına çıkacak.
Etiketler : Seyyal Taner ve Kurtalan Ekspres,magazin,
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