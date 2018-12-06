Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarpışma izle, Çarpışma henüz yeni başlayan bir dizi olmasına rağmen izleyicilerin ilgi odağı oldu. Çarpışma sosyal medyayı salladı. Bir anda herkesin dilinde olan Çarpışma 3.bölümü ile ekranlara geldi. Çarpışma'da bu bölümde de heyecan dorukta. Veli’nin geçmişte Kadir’e hitaben “Sana söz veriyorum, seni bütün zaaflarından paramparça edeceğim!” sözleriyle intikam yemini edip, nefretini haykırdığı tanıtımda, Zeynep, annesiyle ilgili sorusuyla Kadir’i can evinden vuruyor. Belma ile Demir’i iyiden iyiye yasak aşklarının ortaya çıkma korkusu sararken, Cemre de Kerem’in karşısına çıkıyor. Kerem’in “Seni gördüğüme sevindim” sözleriyle Cemre’yi şaşırttığı heyecan dolu tanıtım, aksiyon dolu sahneleriyle de dikkat çekiyor. Çarpışma'nın kadrosu tam bir yıldızlar geçidi.Başrollerinde başarılı oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz yer alıyor. İşte Çarpışma 3. bölüm izle, Çarpışma 3. bölüm full izle, Çarpışma 3. bölüm tek parça izle, Çarpışma 4. bölüm fragmanı izle

ÇARPIŞMA 3.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇARPIŞMA 3.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Veli’nin geçmişte Kadir’e hitaben “Sana söz veriyorum, seni bütün zaaflarından paramparça edeceğim!” sözleriyle intikam yemini edip, nefretini haykırdığı tanıtımda, Zeynep, annesiyle ilgili sorusuyla Kadir’i can evinden vuruyor. Belma ile Demir’i iyiden iyiye yasak aşklarının ortaya çıkma korkusu sararken, Cemre de Kerem’in karşısına çıkıyor. Kerem’in “Seni gördüğüme sevindim” sözleriyle Cemre’yi şaşırttığı heyecan dolu tanıtım, aksiyon dolu sahneleriyle de dikkat çekiyor.

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN KONUSU



Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymaktadır ve çok acı çekmektedir. İntihar etmeye karar verir. Hayatına bir araba kazasıyla son vermek isteyen Kadir, farkında olmadan bu kaza ile hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kadir’in ölmeyi planlandığı kazaya 4 araba karışır. 4 araba, 4 hayat, 4 insan. Kadir, Zeynep, Kerem ve Cemre. Bu kazadan sonra kader onları bir daha asla birbirlerinden ayırmayacaktır. Kadir’in de dediği gibi: Çarpışan biz değildik, kaderlerimizdi! Yaşadığı travma nedeniyle ruhen ağır yaralı olan Kadir’i yetimhaneden de tanıdığı Zeynep iyileştirecektir ve geçmişte olduğu gibi yeniden ona aşık olacaktır. Zeynep, elinden zorla alınan kızı Aylin’e, Kadir sayesinde kavuşacaktır. Kerem ve Cemre ise büyük bir sırla birbirlerine bağlanmış iki gençtir. Cemre güçlü bir avukatlık şirketinin genç varisidir. Kerem, hiçbir şeyi olmayan, hapisten yeni çıkmış ve başına daha büyük bela açmış bir gençtir; üstelik bu yeni belanın merkezinde Cemre vardır.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çarpışma'nın 2. Bölümünde; Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem’in karıştıkları kazada, şuuru açık tek kişi Zeynep’tir. Durumu en ağır olan ise Cemre. Zeynep, baygın haldeki Kadir’i tanır ve şoke olur. Zeynep, Kadir’e yardım etmek ile kızını kurtarmak arasında büyük bir ikilemde kalır. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye gelir. Cemre ve Kerem araçlarından çıkarılıp hastaneye götürülür. Ancak, Kadir ve Zeynep’in kullandıkları araçlarda kimse yoktur. Veli, polisin işe karışması ile yeni önlemler alır ve Zeynep’in kızı Aylin’in hayatıyla ilgili çok kritik bir kararın eşiğine gelir. Cemre, kendisini yaralayan ve aracına çarpanın aynı kişi olduğunu öğrenir ve polise bilgi verir. Belma ve Demir’i ise yasak aşklarının ortaya çıkma korkusu sarar. Kadir ile Zeynep’in geçmişten gelen bağları ortaya çıkarken, hayat onları hiç ummadıkları yerlerde, hiç ummadıkları zamanlarda ve hiç ummadıkları şekilde yıllar sonra yeniden karşı karşıya getirecektir. ‘Çarpışma’, etkileyici sahneleri, yükselen gerilimi ve ters köşe sürprizleriyle izleyicilerini yine ekrana kilitleyecek.

KADİR ADALI (KIVANÇ TATLITUĞ)

İstanbul Organize Şube'de başkomiserdir. Evlidir, bir kızı vardır. İşkolik biridir, herkes onun bir gün emniyet müdürü olacağını bilmektedir. Sarıyer Sporun amigosudur, tribünde platformun üzerine çıktığı an mutludur. Tribünündekileri ve mahallesindekileri sahiplenir. Kardeşi, ağabeyi ya da bir ailesi olmadığı için sevdiklerine ağabeylik, kardeşlik yapar. Kaderini değiştiren, yaşadığı acı olay olacaktır.

ZEYNEP TUNÇ (ELÇİN SANGU)

Çarpışma'nın Zeynep'ini Elçin Sangu canlandırıyor. İşte, Çarpışma Zeynep karakteri... Banka müdiresidir. Rakamlarla nasıl başa çıkacağını bilse de hayatla başa çıkabilme yetenekleri sınırlıdır. Zeynep'in içindeki en baskın duygu korkudur. Eve girdiğinde ilk iş olarak kapıyı kilitler, arabaya bindiğinde hemen merkezi kilit düğmesine basar. Bu alışkanlıkların çoğu yetimhaneden gelmektedir. Elindekileri kaybetme korkusu vardır. Kızı haricindeki her şeye, tehlike unsuru olarak yaklaşır. Eşi Galip'le olan evliliği bitme noktasındadır, ancak Zeynep yalnızlıktan korkmaktadır.

ÇARPIŞMA OYUNCULARI



Kadir: Kıvanç Tatlıtuğ

Zeynep: Elçin Sangu

Veli: Onur Saylak

Cemre: Melisa Aslı Pamuk

Kerem: Alperen Duymaz

Haydar: Erkan Can

Selim: Mustafa Uğurlu

Meral: Merve Çağıran

Belma: Rojda Demirer

Demir: Hakan Kurtaş

Galip: İsmail Demirci

Aslı: Sevtap Özaltun

Serpil: Gonca Cilasun

Ömer: Yıldırım Şimşek

Aylin: Gökçen Çiftçi

Deniz: Merve Nil Güder

Çarpışma ters köşe sürpriziyle izleyenleri soluksuz bıraktı!

Çarpışma, ikinci bölümüyle ABC1 20+'da 6.60 izlenme oranı (rating), 13.35 izlenme payı, AB’de 6.61 izlenme oranı (rating), 14.17 izlenme payı (share), Total’de ise 4.69 izlenme oranı (rating), 9.60 izlenme payı (share) alan dizi #kızımayardımet etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 15 saat dünyada 4 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.

Show TV’nin yeni dizisi “Çarpışma” dün akşam yayınlanan ikinci bölümüyle heyecanlı anlar yaşattı. Veli’nin madalyonuyla kendisini Kadir’e hatırlattığı final sahnesinde geçmiş bağları ortaya çıkan ikilinin nereden tanıştığı merak uyandırırken “Veli, Kadir’i nereden tanıyor?” sorusu akla geldi. Bir bakıma imzası yerine geçen madalyonu Kadir’e ulaştıran Veli, Kadir’e olan kinini ve nefretini belli etti. Kadir ile Zeynep’in de geçmişten gelen bağları ortaya çıkarken, hayat onları hiç ummadıkları yerlerde, hiç ummadıkları zamanlarda ve hiç ummadıkları şekilde yıllar sonra yeniden karşı karşıya getirdi.

SOSYAL MEDYA #KIZIMAYARDIMET DEDİ!

Etkileyici sahneleri, yükselen gerilimi ve ters köşe sürprizleriyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen dizi, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. İkinci bölümüyle ABC1 20+'da 6.60 izlenme oranı (rating), 13.35 izlenme payı, AB’de 6.61 izlenme oranı (rating), 14.17 izlenme payı (share), Total’de ise 4.69 izlenme oranı (rating), 9.60 izlenme payı (share) alan dizi #kızımayardımet etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 15 saat dünyada 4 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.