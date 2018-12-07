Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıla Gençoğlu'nun "Beni darp etti" iddiasıyla savcılığa şikayet ettiği Ahmet Kural, olayın ardından ilk kez önceki gün Levent'te ortaya çıktı. Bir aydır şiddet iddiasıyla gündemde olan oyuncu, Murat Cemcir'in yeni ofisini ziyaret etti.

AĞZINA FERMUAR ÇEKTİ

Eski sevgilisiyle ilgili sorular karşısında eliyle ağzına fermuar çekme işareti yapan Kural, sessizliğini korudu.

"İşler, güçler... Çalışmaya devam, her şey yolunda" diyen ünlü oyuncu, Cemcir'le birlikte ofisten ayrıldı. İkilinin yeni filmleri için çalışmaya başladığı öğrenildi.