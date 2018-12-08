Okulda arkadaşlarıyla oynarken kolunun üzerine düşerek kırılması sonucu kolu alçıya alınan 9 yaşındaki ünlü oyuncu İsabella Damla Güvenilir için senaryoda eklemeler yapıldı. Dizide de senaryo içinde kolu kırılan sevilen oyuncu İsabella Damla Güvenlir, gerçekten kırılan koluyla setini hiç aksatmadı. 50 ülkede yayında olan Elif isimli dizinin yaşı küçük ama usta oyuncusu İsabella Damla Güvenilir “Yaşım ufak ama bir sorumluluğumun olduğunun farkındayım, yaklaşık 250 kişi bu diziden kazandıkları para ile ailelerini geçindiriyor. Özverili olmak bence öncelikle oyunculara düşüyor” diyerek küçük yaşına rağmen örnek alınacak bir söze imza attı.
Elif’in küçük oyuncusunun kolu kırıldı ama seti bırakmadı
08.12.2018 - 15:22 | Son Güncelleme: 08.12.2018 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanal 7 ekranlarının 5. sezondada yoluna dolu dizgin devan eden günlük dizi filmi Elif’in küçük başrol oyuncusu İsabella Damla Güvenilir, kolu kırılsada seti bırakmadı.
Etiketler : Elif,
592474 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/592474.aspx
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