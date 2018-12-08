Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulda arkadaşlarıyla oynarken kolunun üzerine düşerek kırılması sonucu kolu alçıya alınan 9 yaşındaki ünlü oyuncu İsabella Damla Güvenilir için senaryoda eklemeler yapıldı. Dizide de senaryo içinde kolu kırılan sevilen oyuncu İsabella Damla Güvenlir, gerçekten kırılan koluyla setini hiç aksatmadı. 50 ülkede yayında olan Elif isimli dizinin yaşı küçük ama usta oyuncusu İsabella Damla Güvenilir “Yaşım ufak ama bir sorumluluğumun olduğunun farkındayım, yaklaşık 250 kişi bu diziden kazandıkları para ile ailelerini geçindiriyor. Özverili olmak bence öncelikle oyunculara düşüyor” diyerek küçük yaşına rağmen örnek alınacak bir söze imza attı.