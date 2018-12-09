Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir Litre Gözyaşı İzle, Bir Litre Gözyaşı yayınlandığı günden kısa bir süre sonra final yapacak diye iddia edilmişti. Ancak yayın hayatına büyük bir ilgi ile devam ediyor. Bir Litre Gözyaşı pazar akşamları izleyici ile buluşuyor. Güçlü kadrosu ile başrollerinde Miray Daner, Sanem Çelik ve Tolga Tekin'in yer aldığı uyarlama bir dizi olan Bir Litre Gözyaşı sosyal medyayı sallıyor. Bir Litre Gözyaşı'nda heyecan bitmiyor. Bir Litre Gözyaşı yeni bölümü ile sevenlerinin yüreklerine kor gibi düşecek. Cihan'ın hem aşk acısı hem de hastalıkla olan mücadelesi kahredecek. Cihan ve Mahir arasında geçen konuşma yürekleri dağlıyor.Cihan'a tutunan Mahir, ona umut olmaya çalışıyor ama Cihan'dan duydukları karşısında acı gerçekle bir kez daha yüzleşiyor. Cihan, yaşadığı son olaydan sonra hastalığıyla savaşmaktan vaz mı geçiyor? Cihan, Mahir ve Hande'nin yakınlaşmasını gördüğü an dünyası yıkılmıştı. Hastalığının yanında bir de aşk acısı çekmeye başlar. Bir Litre Gözyaşı 9. bölüm izle, yeni ve son bölüm full tek parça izle, 1 Litre Gözyaşı 10. yeni bölüm fragmanı, Bir Litre Gözyaşı YouTube, Kanal D izle

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BİR LİTRE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cihan ve Mahir arasında geçen konuşma yürekleri dağlıyor.Cihan'a tutunan Mahir, ona umut olmaya çalışıyor ama Cihan'dan duydukları karşısında acı gerçekle bir kez daha yüzleşiyor. Cihan, yaşadığı son olaydan sonra hastalığıyla savaşmaktan vaz mı geçiyor? Cihan, Mahir ve Hande'nin yakınlaşmasını gördüğü an dünyası yıkılmıştı. Hastalığının yanında bir de aşk acısı çekmeye başlar. Bu acı, diğer acısını unutturmaya yetmiştir. Umutları bir anda tükenen Cihan, yaşam mücadelesini bile bırakmayı düşünümeye başlamıştır. Bu hislerini de annesi Figen ile paylaşır. Kızının acısını gören Figen kahrolmaktadır.

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan ile Mahir'in ilişkisini öğrenen Hande, bu duruma nasıl tepki verecek? Cihan ile Mahir'in birlikte geçirdikleri vakit, ikisinin yakınlaşmasını sağlar. Mahir, duygularının farkındadır ve babasının cesaretlendirmesiyle bunu Cihan'a itiraf etmeye hazırlanır. Cihan için bir sürpriz planlayan Mahir, Hande'nin baskını sonucu ne yapacağını bilemez. Hande sürprizin Mahir tarafından kendisi için yapıldığını düşünür. Mahir'e büyük bir aşk besleyen Hande, duygularını itiraf eder ve Mahir'i öper. O esnada bara gelen Cihan, tanık olduğu manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşar. Mahir'e olan duygularına engel olamayan Cihan, en yakın arkadaşı Hande'nin de onu seviyor olmasını kabullenmekte güçlük çeker.

Öte yandan Ali, Cihan'ın peşini bırakmamakta kararlıdır. Cihan'ı istemeye geldiklerinde olan olaylar karşısında yeniden ilişkilerini toparlamaya çalışsa da bu o kadar kolay olmayacaktır. Zira bu sefer karşısında Cihan'ın babası Muzo'yu bulur. Muzo, sert bir dille Ali'yi uyarmaktan çekinmez.

Ali'nin eski sevgilisi Selin ise intikam için elindeki kozları kullanmaktan çekinmez. Cihan ile Mahir'in birbirlerine olan duygularını bilen Selin, bu kozu Hande'ye söyler. Hande, duydukları karşısında büyük bir şok yaşarken, Cihan ile aralarında gerçekleşecek büyük yüzleşme tüm olayların seyrini değiştirecektir.

BİR LİTRE GÖZYAŞI KONUSU

Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.

BİR LİTRE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Yapım : Med Yapım - Mf Yapım

Yönetmen : Serhan Şahin

Senaryo : Hayal Taciri

Uygulayıcı Yapımcı : Şelale Baskıcı

Oyuncular : Miray Daner (Cihan Yürekli), Sanem Çelik (Figen Yürekli), Tolga Tekin ( Muzaffer Yürekli), Helin Kandemir (Elif Yürekli), Görkem Mete Demir (Deniz Yürekli), Revna Çolak (Eda Yürekli), Mert Yazıcıoğlu (Mahir Yetkin)

MİRAY DANER KİMDİR?

15 Ocak 1999 İstanbul doğumlu olan Miray Daner, Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde okudu. Küçük yaşlardan itibaren dizilerde rol almaya başlayan başarılı oyuncu, ilk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye’de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır.

Miray Daner çocuk yaşta sinema tecrübesi yaşadı ve Dersimiz Atatürk filminde rol aldı

Ardından 2007 yılında Bez Bebek dizisinde rol almıştır. 2009-2011 yılları arasında “Papatyam” adlı dizide 121 bölüm Metin Akpınar’ın torunu “Gonca”yı canlandırmıştır. 2015'te Medcezir dizisindeki şımarık Beren Beylice karakteri ile tanındı.

Miray Daner, son olarak Kanal D ekranlarında iki sezon boyunca ekranlara gelen, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in baş rollerini paylaştığı Vatanım Sensin isimli dizide de Cevdet ve Azize'nin memleket sevdalısı kızı Hilal karakterini canlandırmıştı.

Miray Daner’i geniş bir hayran kitlesine ulaştıran Vatanım Sensin’deki Hilal karakteri oldu.

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan Yürekli karakterini canlandıran Miray Daner, 1.64 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?



Mert Yazıcıoğlu‬⁩ 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur ve 25 yaşındadır. Aslen Denizlilidir. Can Sipahi’den ve Üç Mota eğitim atölyesinde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk olarak Dedemin İnsanları filminde rol alarak deneyim kazanmıştır. Mert Yazıcıoğlu‬⁩ Karagül dizisinde hayat verdiği Baran karakteri ile kendini ispat etmiştir. Mert Yazıcıoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme fakültesinde eğitimi görmeye devam etmektedir. Mert Yazıcıoğlu‬⁩ son olarak “Umuda Kelepçe Vurulmaz” dizisinde rol almıştır ve dizide Fırat karakterine hayat vermiştir.