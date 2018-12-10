Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÜMİT TANRISEVEN

İSTANBUL

Öyle kavuruyor ki, geçtiğimiz günlerde yine ünlü bir mekanda turistlerin yanmasına sebep oldu. Vatandaşların da ilgiyle izlemesi sonucu şovu abartanların da sayısı arttı. Et ustasından pilavcısına; midyecisinden çiğ köftecisine hatta tostçusuna kadar çeşitli ustalar hünerlerini sergileyip üzerine da farklı tarzda anlatım ve şovla çektikleri videoları beğeniye sunuyor. Videolara kanıp mekana gidenler ise, çoğu zaman lezzet anlamında hüsrana uğruyor. Tat kaçıran bu akıma işin uzmanları tepkili.

USTALAR DEĞERLENDİRDİ

ÖLÇÜSÜ OLMALI

Anadolu Halk Mutfakları Genel Başkanı Adnan Şahin: Ülkemizde bu işin biraz cılkı çıktı. Profesyonel mutfak şeflerinin sosyal medyada kendilerini ifade etme metodu geçerli bir argüman. Ancak bir ölçek meselesi var. Gerçeklikten uzak şovlar yapılmaya başlandı. İşin temeline uygun değil. İtalyan mutfağını anlatıyorsa konuyla ilgili konuşmalı, sunum yapmalı. Beni asıl rahatsız eden kısım, bu işin karşılık bulması. Televizyoncuların, ‘Halk bunu istiyor’ demesi dramatik bir durum. İnsanların akrobasi, komedyenlik ya da palyaçoluk yapmaları kendilerini bağlar fakat bunların karşılık bulmasına üzülüyorum.

İŞLERİNİ UNUTTULAR

Et uzmanı Cüneyt Asan: Birçok kişi aslında yanımda yetişti. Bu çocukları bizden bir bir ayırdılar. Hepsi iş sahibi oldu; pazarlamayı, sosyal medyayı fark etti. Zamanla esas işlerini bırakıp tamamen şova dönmeye başladılar. İşte esas sıkıntı burada. Yaptıkları işi unuttular. Tezgaha 3-4 adam koydular. Et nasıl çıkıyor, nasıl pişiyor, nasıl terbiye ediliyor, nasıl sunuluyor devrettikleri insanlara kaldı. Fotoğraf çektireyim derdine düştüler. Bu arkadaşlar insanların sosyal medya manyaklığından istifade ediyor. Oysa, daha iyi ne yaparım, ülkeme katma değer nasıl oluştururum olayında hiç kimse yok. İnsanlar bunlara ilgi göstermeye devam ederse, bu şovlar daha da artar...

BIÇAKLI SERVİSE GEREK VAR MI?

Ankara Mamak’ta 20 yıldır balık restoranı işleten Kenan Yağın (43), burnunun üzerinde taşıdığı bıçaklarla müşterilerine servis yapıyor. Restorana gelenler, Yağın’ın, burnunun üzerinde taşıdığı bıçaklarla servis yapmasını bazen ilgi, bazen de endişeli gözlerle izliyor. Kenan Yağın, ortaokul yıllarında cetvel tarzı aletleri burnunda taşıyarak o zamandan beri kendini geliştirdiğini söyleyerek şöyle dedi: Daha sonra bu işi bıçaklarla yapmaya çalışarak büyüttüm. İnsanlara adrenalin dolu zamanlar yaşatmayı da seviyorum. Servis yaparken korkan var, korkmayan var. Telefonlarım hiç susmuyor. ‘Bize de böyle servis yapar mısın? Abi 2-3 bıçakla servis yap, balta getirelim onunla da servis yap’ diyen çok...

ELİMİZDE KEŞKEK VARKEN NEDEN RISOTTO YAPIYORUZ?

İzmir’de 4’üncüsü düzenlenen Gastronomi Turizmi Kongresi’nde, dünyaca ünlü şefler yemek yaptı. Kongrede konuşan şef Hazer Amani, “Yurt dışında gördüğümüz restoranları taklit etmeye çalışıyor, kötü kopyalar yapıyoruz. Neden elimizin altında keşkek gibi bir ürün varken risotto yapıyoruz ben onu anlamıyorum. 150 çeşit tarhanamız vardır belki. Türkiye’de farklı kültürlerin birleşmesinden dolayı bu kadar zenginlik var. Biz bu zenginliği tanıtmak yerine birbirimizin rakibi oluyoruz” dedi.