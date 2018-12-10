Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi kadrosunu genişletme aşamasında Çukur'un yıldızına talip oldu. Çarpışma dizisinin başrol oyuncusu Melisa Aslı Pamuk'un erkek arkadaşı olan, aynı zamanda Show TV'de yayınlanan Çukur'da geçtiğimiz sezon 'Cemil' karakterini canlandıran Tolga Sala, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Melis Civelek ile Zeynep Soyata'nın senaryosunu yazdığı Yasak Elma'ya Tolga Sala, 27. bölümde dahil olacak. 'Kurban Kırbaçlı' karakterini canlandırması beklenen Sala, Dündar'ın (Erdem Kaynarca) kardeşi gibi gördüğü sağ kolu ve koruması rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

TOLGA SALA KİMDİR?

Çukur dizisiyle beğenileri üzerine toplayan Tolga Sala, 18 Temmuz 1989'dur. Sala, İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Engin Altan Düzyatan, Cengiz Coşkun ve Hülya Darcan’ın başrollerini paylaştığı Diriliş Ertuğrul’un 2014 sezonunda Hamza Alp karakterini canlandıran Tolga Sala, Lale Devri ve Yer Gök Aşk dizileri ile adını duyurdu.

Son olarak Çukur dizisinde canlandırdığı Cemil karakteri ile hafızalara kazınan Sala, dizide 15 bölüm oynamıştı.

Sala, yeni dizisi Yasak Elma'ya, 27. bölümde dahil olacak.