Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu sohbet programı “Hadi Be”ye “Hedefim Sensin” filminin senaristi ve başrol oyuncusu Ata Demirer konuk oldu. Demirer, yeni filmi ve bilinmeyen yönlerine dair samimi açıklamalarda bulundu. İşte satırbaşları...

Filmi bitirdikten sonra bıyığı kestim, ancak sonra üzülmeye başladım. Alışmışım, bir eksiklikmiş gibi hissettim. O yüzden bir süre böyle takılıyorum.

Gökçeada’da film çekildiği için “yemişler, gezip tozmuşlar” gibi eleştiriler olmuştu... Kamera arkasını bilmeyen için böyle bir his uyandırabilir.

2,5 dakikalık bir sahneyi bile bir günde çekiyorduk. Her gün uyanma saatimiz 6, set saatimiz 8, paydos saatimiz gün sonu oldu... ‘Gün biter, iş biter’ bizdeki replik budur.

Akşam olduğu zaman kendini bir yere atıyorsun, koltuğa bir yemek geliyor, 21.30-22.00’de de uyuyakalıyorsun. Öyle hayal ettikleri gibi bir şey yok yani.

Eskiden YouTube, Instagram, Facebook gibi mecralar olsaydı, muhtemelen biz dayanamayıp sahnede yaptığımız malzemeyi oradan paylaşırdık ve hiçbir şey olamazdık.

Birçok arkadaş en güzel hikâyelerini oradan paylaşıyorlar ve sonra canlı canlı anlatacak bir şeyleri kalmıyor. Çok eğlenceli bir mecra fakat bizim gibi üreticiler için mahrem olması lazım.

Ben zaten sosyalim. Herhangi bir beklentim yok sosyal medyadan.