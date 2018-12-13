Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cover bir şarkı ile hayranlarının karşısına çıkarak sürpriz yapan sanatçı, döneminin en melankolik ve duygu yüklü şarkısını sevenleriyle paylaşmanın ve aldığı güzel yorumların heyecanını yaşıyor.



SEMA ÖZTÜRK KLİP İÇİN BEŞ KİLO ALDI!



Klipte anne rolünde olan güzel oyuncu Sema Öztürk klip çekimi öncesinde uzun süre çalışarak klip çekimlerine yoğun bir tempoyla hazırlandı. Sunucu, sinema ve dizi oyuncusu Sema Öztürk, klipte hamile rolündeydi.Hamile rolüne hazırlanma sürecinde Sema Öztürk, normalde hiç tüketmediği karbonhidrat oranı yüksek gıdaları tüketerek rolünün hakkını verdi ve klip için beş kilo aldı.Şarkının klip çekimi için kamera karşısına geçen Bahadır Tatlıöz, eşi rolündeki Sema Öztürk ve kızları rolündeki Merve Balcan ile geçirdikleri trafik kazası ve sonrasında yaşadıklarını izleyicisine öyle yoğun ve güçlü bir duyguyla geçirdi ki sahip olduklarımızın ve var olanların değerini kalbimizde bir kez daha hissettirdi.