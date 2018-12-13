Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali İhsan Varol’un başarılı sunumuyla ekrana gelen Kelime Oyunu’nda, her bölüm yeni yarışmacılar bilmeceli soruları cevaplayarak kazanan olmak için mücadele ediyor. Geçtiğimiz akşam 400. bölümü yayınlanan Kelime Oyunu’nun yarışmacıları arasında Türkiye’nin en sevilen seslerinden Yıldız Tilbe de vardı. Başarılı performansıyla izleyicileri kendine hayran bırakan Tilbe, aldığı 9400 puanla yarışmayı gün birincisi olarak bitirdi. Ali İsmail Varol’un isteğini kıramayan Tilbe, programda “Çabuk Olalım Aşkım” şarkısını da söyledi. Tilbe’nin “Seksüel şevk” sorusuna verdiği “Şevket” yanıtı tüm stüdyoyu kahkahaya boğdu. Ancak Tilbe, süresi bitmeden doğru yanıt olan “Behlül” cevabını verdi. Yıldız Tilbe’nin katılımıyla daha da keyifli bir Kelime Oyunu ekrana geldi.