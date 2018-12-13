Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reyting sıralamasında zirveyi bırakmayan Avlu isimli dizi filmin kadrosuna “Sayko Bekir” karakteriyle dahil olan Ayhan Eroğlu, kötü karakteri en iyi canlandıran oyuncularında başında geliyor. Özel hayatında merhametli ve beyefendi kişiliğiyle tanınan Ayhan Eroğlu “15 yıldır sinema ve dizi filmlerde kötüyü canlandırıyorum, izleyici beni böyle kabul etti ve bundanda rahatsız değilim. Ben oyuncuyum önüme komedi konursada en güzelini oynarım” dedi. Oyuncunun yolunun açılmasında menajer ve ekibin önemli olduğunu savunan Ayhan Eroğlu, WONDER ACADEMY TURKEY yapım ve manajerlikle çalışmaya başladıktan sonra ilerlediği yolda adamlarının hızlandığınıda dile getirirken “Oyuncunun sunumu, kabul görmesi için önemli bir faktör” ifadesinde de bulundu. Önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak olan “Nilüfer” isimli sinema filmi ile beyaz perdede boy göstermeye hazırlanan Avlu dizisinin Sayko Bekir’i Fatih Ayhan, kötü olmaya devam edecek….