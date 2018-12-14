Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Yeşim Erbil, ağabeyi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu hakkında Instagram hesabından bir açıklama yaptı:

İşte o yazı;

"İyi akşamlar. Biraz daha bekleyip gelişmeleri sizlere aktaracaktık ancak zaman geçince farklı bilgiler dolaşmaya başladı, bu nedenle son durum ile ilgili bilgi vermek istiyorum.

Abim hala yoğun bakımda solunum cihazına bağlı ancak gündüz saatlerinde belli aralıklarla cihazdan ayrılıyor. Bunun amacı kendi solunumu ile nefes alıp yeterli oksijeni alabilmesi için bir anlamda jimnastik gibi bir uygulama. Trakeostomi (delik) olduğu için ses çıkarması zor ama yine zaman zaman sesini rahat çıkarabilecek konuma getiriliyor.

Doğal olarak şu anda "sohbet" edecek durumda değil. Nerede olduğunu biliyor ancak tüm olanları özellikle anlatmıyoruz. Zeminde olan hastalığı (kaçış sendromu) nedeni ile normal koşulda küçük olumsuz şeyler abimde çok gürültülü seyrediyor.

Bu nedenle ilerleme kaydederken bazen biraz geriye gidebiliyoruz. Sık sık bilgi paylaşmamamızın nedeni ilerleme kaydederken geri gidiş de olabilmesi. Abim kedileri çok sever, biz de sizler gibi böyle bekliyoruz güzel gelişmeleri. Henüz tam olarak "tamam iyileşti" diyemiyoruz. Yol uzun.

Öncelikle solunum cihazından tamamen ayrılması sonra da 56 günlük yıpratıcı sürecin hasarlarının onarılması gerekiyor. Temel hayati fonksiyonlar daha öncelikli olduğu için diğer detayların düzelmesini zamana bırakmak lazım.

Çok arayan soran var, asla vefasızlık söz konusu değil. Ben camiadan uzak olmama karşın bana bile soranlar oluyor. Sizler hep dua ediyorsunuz, benim hastaların öncelikle abimi soruyor. Sağolun hepinizden Allah razı olsun.

Sağlık Bakanımız beni aramıştı, Kültür turizm Bakanımız hastaneye gelmişti. Benim bilgim dahilinde başka siyasi cenahtan arayan soran yok. Çok önemli de değil arayan da sağolsun aramayan da... O bizim kıymetlimiz, canımız, sizin evinizin yaramaz çocuğu..

Umarım daha güzel haberleri en kısa sürede size veririm.. İnanılmaz bir çaba ile abime emek veren doktor arkadaşlarıma, hemşire kardeşlerime tüm ekibe teşekkür ederiz. Ben inanıyorum, bu kadar gün neler neler atlatıldı, daha iyi olacak inşallah...

Ne olmuştu?

Mehmet Ali Erbil, 19 Ekim'de evinde düşerek yaralanmış ve kaburgasının akciğerine battığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.

Tedavisi sırasında 16 yıldır mücadele ettiği hastalığı yeniden nükseden ve durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, ikinci kez uyutuldu.