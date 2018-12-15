Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eren Bakıcı, müziği bıraktıktan sonra Bursa'da köy hayatı yaşadığını ve seramik işi yapmaya başladığını söyledi.

İşleri nedeniyle iki günlüğe İstanbul'a geldiğini söyleyen Bakıcı, "Artık sakin bir hayat yaşamaya karar verdim. Yaklaşık iki yıldır sakin ve doğayla iç içe bir yaşantım var. Şarkı söylemek benim için bitti. Bizim grubun ömrü bu kadardı. Ruhsal olarak tatmin eden bir iş değil sahne işleri. o yüzden şarkı söylemeyi bıraktım. Şarkı söylemek benim ilgi alanımda değil. Eskiden işimin gereği kimin ne yaptığını merak ederdim, şimdi hiç merak etmiyorum. Sahne işinde içimde kalan hiçbir şey yok. Şarkı söylemek kalbimde bitti. Kimin ne yaptığı benim ilgi alımda değil. Tek merakım doğayla iç içe olamak. Seramiklerimi yapmak. Sakin bir hayat yaşamak. Çünkü ruhum rahatlıyor doğada olunca. Kendi sebzelerimi yetiştirip öyle besleniyorum artık" ifadelerini kullandı.