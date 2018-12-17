Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sabah Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Nur Yerlitaş " Hadise'den milyonlarca defa özür diliyorum" dedi.



İşte Yerlitaş'ın sözleri: Şerefim üzerine yemin ederim ki, o canlı yayında ne konuştuğumu hatırlamıyorum. Ağustos ayında ameliyat oldum. Ben bir anneyle ilgili kötü ne konuşabilirim? Kız kardeşinin tavrına kızmıştım. Bak bu doğru. Hadise çok üzülmüş, okudum. Hadise’den özür diledim bunu Seda Sayan da biliyor...



Hadise beni aradı özür diledi. 3 hafta sonra ne oldu, o programa neden bağlandım, ne yaşadım bilmiyorum…



1,5 yıldır beyin kanseriymişim bilmiyordum…



Hadise’den özür diliyorum. Bin kere de dilerim. Acun aradı ‘Seni Hadise arayacak’ dedi. O kadar zarif ki… O kadar kibar ki… Milyonlarca defa özür diliyorum.