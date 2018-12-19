Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerini Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Yıldız, Umut Karadağ, Burak Sergen, Funda İlhan, Dilan Telkök, Şehsuvar Aktaş ve Serhat Midyat’ın paylaştığı Halka’nın senaryosunu Aziz Tuna C. ve Ali Demirel kaleme alırken, yönetmen koltuğunda A. Volkan Kocatürk oturuyor.

Mafyanın, paranın ve entrikanın konuşulduğu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan Cihangir ve Kaan’ın mücadelesinin ekrana geleceği Halka’nın genel hikâye ve künyesi şöyle;

İki genç adam, birbirinden farklı iki insan, bambaşka yerlerden gelip, yan yana durarak, inat ve öfkeyle, tesadüf saydıkları bir kumpasla savaşırlar. Uzakta kalan ve peşlerini bırakmayan bir geçmişin ardına düşerler. Eski defterlerin, kirli davaların, büyük ve küçük yalanların hesabını sorarlar. Mafyanın, paranın, entrikanın konuştuğu bir hayatın içindedirler. Adını bilmedikleri, dehşetli yüzünü günbegün tanıdıkları Halka’yla karşı karşıya gelirler.

Halka, gün yüzüne çıkmayan tekinsiz bir suç örgütü. Güç ve paranın olduğu her yerde perde arkasında kendini hissettiren, onlara yön veren kanun dışı bir oluşum. Başarmak için her yolu deneyen bir şantaj ağı.

Halka, dur durak bilmeyen bir serüvenin, bu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan iki gencin hikâyesi. Kanayan ve kanadıkça acıtan bir mazi. Kaan ve Cihangir’in yeryüzünden intikamı.