Derici, yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği anoreksiya rahatsızlığının ardından yaşamanın ne olduğu yeniden öğrendiğini ifade etti. Ünlü şarkıcı, "2 yıl önce hatırlarsınız bir deri bir kemik kalmıştım. Şu anoreksiya denen illet hastalık var ya beni az daha yok ediyordu. O dönem yaşadıklarımı size anlatamam. 41-42 derece ateşle yaşamaya, hayatta kalmaya çalışıyordum. Her an yüksek ateşten dolayı halüsinasyonlar görüyordum. Belki inanmazsınız ama oradan bile bir şey aldım. Ateşli haldeyken bir gece bir halüsinasyon gördüm ve kafamda rengarenk peruklarla dolaşıyordum. O an gördüğüm halüsinasyonu bir klibimde kullandım. Onun için artık hayatın tadını çıkartıyorum" dedi.
İrem Derici bir deri bir kemik kaldığı günleri unutamıyor
19.12.2018 - 00:33 | Son Güncelleme: 19.12.2018 - 00:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Uludağ'da konser veren ünlü sanatçı İrem Derici, sahnede kendisini dinleyen hayranlarıyla zaman zaman sohbet etti.
Etiketler : ünlü sanatçı İrem Derici,magazin,
594117 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/594117.aspx
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