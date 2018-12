Türkiye Gazetesi

Derici, yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği anoreksiya rahatsızlığının ardından yaşamanın ne olduğu yeniden öğrendiğini ifade etti. Ünlü şarkıcı, "2 yıl önce hatırlarsınız bir deri bir kemik kalmıştım. Şu anoreksiya denen illet hastalık var ya beni az daha yok ediyordu. O dönem yaşadıklarımı size anlatamam. 41-42 derece ateşle yaşamaya, hayatta kalmaya çalışıyordum. Her an yüksek ateşten dolayı halüsinasyonlar görüyordum. Belki inanmazsınız ama oradan bile bir şey aldım. Ateşli haldeyken bir gece bir halüsinasyon gördüm ve kafamda rengarenk peruklarla dolaşıyordum. O an gördüğüm halüsinasyonu bir klibimde kullandım. Onun için artık hayatın tadını çıkartıyorum" dedi.