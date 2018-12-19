Arkadaşlarına hediyeler baktığını söyleyen Dabak, yeni yıl dileğinde bulunarak “2019 herkese önce sağlık sonra aşk getirsin” dedi. Yeni saç modeliyle dikkatleri üzerine çeken Dabak, İstanbul’u çok özlediğini belirtti ve görüşmelerini sürdürdüğü sürpriz bir proje ile en kısa sürede izleyici karşısına çıkacağının da müjdesini verdi.
Asuman Dabak yeni ve sürpriz bir projeyle geliyor
19.12.2018 - 00:34 | Son Güncelleme: 19.12.2018 - 00:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege’nin Hamsisi dizisi çekimlerinin son bulmasıyla soluğu İstanbul’da alan ünlü oyuncu Asuman Dabak, spor sonrası Nişantaşı’nda alışveriş yaparken gazetecilere yakalandı.
Etiketler : Ege’nin Hamsisi,ünlü oyuncu Asuman Dabak,
594118 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/594118.aspx
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