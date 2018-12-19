Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arkadaşlarına hediyeler baktığını söyleyen Dabak, yeni yıl dileğinde bulunarak “2019 herkese önce sağlık sonra aşk getirsin” dedi. Yeni saç modeliyle dikkatleri üzerine çeken Dabak, İstanbul’u çok özlediğini belirtti ve görüşmelerini sürdürdüğü sürpriz bir proje ile en kısa sürede izleyici karşısına çıkacağının da müjdesini verdi.