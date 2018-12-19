Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vuslateri, son filmi “Hedefim Sensin” başta olmak üzere, bilinmeyen yönlerine dair açıklamalarda bulundu. İşte Vuslateri'den samimi cümleler...

* Evde pikaplarım var. Çok severim plak dinlemeyi, akustik, eski, retro plaklarım var. Ertesi gün ne dinleyeceğimi koyarım bir kenara. Mesela bir gece önce derim ki "yarın bunlarla uyanayım, biraz blues, biraz country, biraz Türk sanat müziği, biraz kanto dinleyeyim".

* Genelde yüzüm düşük uyanırım sabahları. Çok okurum ve çok okuduğum için gözümü çok yorarım. Uyandığımda kahve içmem. Ciddi anlamda avakado hastalığım var; her gün üç tane avokado yiyorum. Limon, tuz ve avakado ile bütün günü geçirebilirim. Telefonlara hiç cevap vermem; çünkü yüzüm asık ve enerjisiz konuşmak istemem. Yavaş yavaş, 1 saat içerisinde yükselişe geçerim.

* Evimin her tarafı kitaptır. Her yer kitap olduğu için neredeyse yürünecek yer yoktur. Hatta bazen atlayıp geçersin.

* Deli gibi playstation oynadığımı da söylemek isterim. Assassin's Creed manyağıyım.

* Hedefim Sensin filminde Hafize’yle Yarım Hasan’ın kız kardeşiyim ben...

* Çocukluğumda Bir Demet Tiyatro izledikten sonra Demet Akbağ ile ilk defa bu filmde karşılaşıyor olsaydım çok heyecan verici olurdu. Ama tanışıklığımız bundan öncesine dayanıyor. Onun benden haberdar olup beni beğenmesi ve çok sevmesi, benim zaten ona olan hayranlığım söz konusu. Aslında bir abla-kardeş, usta-çırak fakat bir yandan da arkadaş ve dostuz. Hani "Demet" diye çağırdığım ama içinde usta olduğunu ve abla olduğunu hissettiğim, saygıya dayalı müthiş bir ilişki! Ata Demirer ile de bir o kadar sıcak ve enerjik bir ilişkimiz var ve hakikaten birlikte çok eğleniriz. Ayrıca çok hüzünlü zamanlarımız da olur.