Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi'nde bulunan Karadenizli öğrencilerin oylarıyla arabesk fantezi dalında yılın kadın sanatçısı seçilen Ebru Yaşar, "Bu ödülü almamda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle üniversite öğrencilerinin oylarıyla seçilmek benim için ayrıca bir onur. Halkın terazisi yanlış tartmaz. Müziğe başladığım günden bu güne desteğini her zaman hissettiğim yüce Türk milletine ve İstanbul Üniversitesi gençlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi. Sahnede, "Ben Ne Yangınlar Gördüm" şarkısını söyleyen sanatçı, parçayı bütün Karadenizlilere armağan ederken, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı. Ünlü sanatçı gece boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşırken, fotoğraf çektirmek isteyen kimseyi de kırmadı.