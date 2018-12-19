Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye Film Platoları'nda 25 kişilik ekiple bir günde tamamlanan çekimlerde başarılı bir performans ortaya koyan Üren, giydiği uzun siyah pardesü ile de bütün zamanların en çok hasılat yapan filmleri arasında yer alan Matrix'e de nazire yaptı. Çekim arasında seti ziyaret eden basın mensuplarıyla da kısa bir röportaj yapan Üren, "Hayırlı olsun. Trinity karakterine benzemişsiniz" diyen gazetecilere, "Aslında klip çekecektik. Ama baktılar ki kadın güzel, ekip de profesyonel... Matrix'in devam filmini çekmeye karar verdik'' esprisiyle herkesi tebessüm ettirdi.

ERİYİP GİDEN ÇOK GENÇ VAR

Yeni şarkısı ile oldukça iddialı bir geri dönüşe imza atmak istediğinin altını çizen Üren, "Artık sahnelere geri döndüm. Çünkü sahneyi ve şarkı söylemeyi çok seviyorum'' ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Son olarak yeni bir polemiğin de fitilini ateşleyen Üren, ''Herkes şarkı söyleyebilir. Ama hakkını vererek canlı sahne yapabilen sanatçı sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Bu yüzden prodüktörlerin arka bahçesi sabun köpüğü gibi eriyip giden bir sürü gençle dolu" diyerek çarpıcı bir tespitte bulundu.