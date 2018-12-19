Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nefes Nefese ve Bodrum Masalı dizileriyle tanıdığımız oyuncu Ezgi Şenler MAG dergisine konuştu... Şenler, oyunculuğa nasıl başladığını ve gelecek ile ilgili planlarını şu sözlerle anlattı...

* Babam tarafımdan ailemin yarısı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda; halalarımdan biri balerin, diğeri tiyatrocu, kuzenlerim çellist, kemanist.

* 3 yaşında bale eğitimine başladım ve daha sonra 12 yaşımda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nı kazandım. Halen konservatuvar 4. sınıf öğrencisiyim.

* 3 yaşından beri bale yaptığım ve okulunu okuduğum için profesyoneldim. Eğitim verebilecek seviyeye geldiğimde çocukları ve eğitmenliği çok sevdiğim için bale dersleri vermeye başladım.

* Oyunculuk aklımda vardı ama nereden başlayacağımı bilmiyordum. Bodrum Masalı için deneme çekimine gittim ve kabul edildim. Bir anda yepyeni bir dünyada, sevdiğim işi yaparken buldum kendimi.

* Oyunculuğu bırakmam artık, bu mesleğin benim mesleğim olduğunu anladım ve baleden daha çok sevdim.

* Mesleğimle ön planda olmak ve iyi bir oyuncu olmak istiyorum. Yurt dışında ve burada çeşitli eğitimler almak istiyorum. Bir müzikalde oynamak en büyük hayallerimden biri. Başka bir hayalim daha var; bale okulu açmak...