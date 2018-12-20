Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor yarışmasındaki başarılı performansıyla gönüllerde taht kuran Turabi Çamkıran, paylaştığı video ile Survivor 2019 yarışmasına katılacağının sinyalini verdi.

"KRAL GERİ Mİ DÖNÜYORSUN?"

Instagram hesabından Survivor videosu paylaşan Turabi Çamkıran, paylaşıma, "ÇOK YAKINDA... Benimkisi fırtına öncesi sessizlik." notunu ekledi. Turabi'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Turabi'nin bir takipçisi paylaşıma, "Kral geri mi dönüyorsun?" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Turabi tekrardan Survivor'da vay be çok heyecanlı." yorumunu yaptı.

ILICALI SÜRPRİZ BİR PAYLAŞIMA İMZA ATMIŞTI

Sosyal medya hesabından Survivor ile ilgili paylaşımlarda bulunan Acun Ilıcalı, Survivor hayranları için sürpriz bir paylaşıma imza atmıştı. Acun Ilıcalı Survivor 2019'un çekileceği ye ve mekanın fotoğraflarını ile videosunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

"ORTAK YAYIN OLACAK"

Geçtiğimiz günlerde TV8'de ekrana gelen 'Gel Konuşalım' programının canlı yayınına katılan Acun Ilıcalı, 'Survivor 2019' için şunları söylemişti: "Survivor'da konseptimiz bu sene Türkiye-Yunanistan olacak. Aynı anda iki ülkede yayın olacak ve aynı gece yayınlanacak, ortak yayın olmayacak. Programların montajları farklı olacak, onların programında hayatları daha çok ekrana gelecek. Ancak oyunlar aynı olacak. Bir adada Türkler, diğer adada Yunanlılar olacak ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak.