Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yeni çifti Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’i ilk defa bir araya getiren ‘Bir Aşk İki Hayat’ filminden ilk kareler yayınlandı. Yönetmenliğini ‘Delibal’, ‘Medcezir’ ve ‘Ufak Tefek Cinayetler’ gibi başarılı yapımlara imza atan yönetmen Ali Bilgin’in üstlendiği filmin sinemaseverleri derinden etkileyecek çarpıcı senaryosu ise geçtiğimiz yıl sona eren, Emmy ödüllü ilk Türk dizisi ‘Kara Sevda’nın da senaryosunu kaleme alan Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’a ait. Filmde Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’e İpek Bilgin, Merve Dizdar, Osman Sonant, Serhat Parıl gibi usta ve genç oyuncular eşlik ediyor. Akyürek’in yönetmen Umut, Korel’in ise mimar Deniz karakterine hayat verdiği ‘Bir Aşk İki Hayat’ta gündelik hayatta yaptığımız anlık seçimlerin hayatımızı sonsuza kadar nasıl değiştirdiği gözler önüne serilecek. Umut’un bir akşam iki seçenek arasında kalması sonucu verdiği kararlardan biri karşısına Deniz’i ve aşkı çıkarırken, diğeri ise onu uçuruma doğru sürükleyecek. Umut ve Deniz’in karşılaşmaları sonucu kaderlerinin de sonsuza kadar değişeceği film, hayatın sonsuz ihtimallerle dolu olduğunu gösterecek. Farklı ve dikkat çekici kurgusuyla izleyiciyi dünyasına davet edecek ‘Bir Aşk İki Hayat’, 2019’un ilk yarısında sinemaseverlerle buluşacak.