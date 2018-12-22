Sevilen oyuncular Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu dizide iki kız kardeşi canlandıracak. Kardeş Çocukları'nda; Ayça Bingöl, yoksulluklarla dolu bir köyde kızı Hayat'la yaşam savaşı veren mücadeleci bir anneyi canlandırıyor. Yıllar önce yaşadıkları köyü terk ederek İstanbul'a giden ve kendisini yoktan var eden Umay karakterine ise Nur Fettahoğlu hayat veriyor. Dizide, yaptığı evlilikle İstanbul sosyetesine adım atan Umay, kızı Hayal ve eşi Tarık Reşat'la yaşadığı kusursuz hayatı bir gecede değişecek. İki bambaşka hayat kuran Ümran ve Umay'ın verdikleri sınavı konu alan dizide kader önce kızları Hayat ve Hayal'i bir araya getirecek. Ümran ve Umay ise yıllar sonra yeniden yan yana geldiğinde geçmişin karanlık sırları ortaya çıkmaya başlayacak. Senaryosunu Sırma Yanık'ın, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği "Kardeş Çocukları" çok yakında Star TV' de ekrana gelecek.
Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu iki kardeşi oynayacak
22.12.2018 - 11:53 | Son Güncelleme: 22.12.2018 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban, Alara Turan, Batuhan Ekşi ve Nilay Erdönmez'in paylaştığı "Kardeş Çocukları" çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Etiketler : Ayça Bingöl,Nur Fettahoğlu,
594684 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/594684.aspx
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