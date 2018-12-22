Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökhan Tepe; İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 5'incisi gerçekleşen Altın 61 Ödül Törenin'de yapılan oylama sonucunda öğrenciler tarafından kullanılan 58.441 oyun, yüzde 72 sini alarak, "Yılın En İyi Erkek Sanatçısı" kategorisinde ödüle layık görüldü.

2. ÖDÜL KKTC'DEN!

Gökhan Tepe, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı himayelerinde geçtiğimiz gün İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 2 Ülke Tek Bayrak sloganıyla 4'üncü KKTC Türkiye Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde ise ''Yılın Müzik Adamı'' ödülünü alarak 2018 yılını ödüllerle kapattı. Ödül töreninde öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ve sevgi ile karşılanan Gökhan Tepe, ayakta alkışlandı.