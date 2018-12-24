Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenli yaşamları ile magazin dünyasının örnek çifti ödüllendirildi. Magazin dünyasındaki biten evliliklere örnek olarak gösterilen ve 4. KKTC TÜRKİYE YILIN ENLERİ ödül töreninde ilk kez renkli dünyanın bir ailesi ödül aldı. Yılın en sempatik ailesi ödülüne layık görülen Derya Şen Akbacak ve Ayvaz Akbacak çifti evlilikleri ödüllendirirken örnek olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. Ünlü oyuncu Derya Şen “ Sanat camiasındaki kişiler aile olmaktan kaçar oldular. Benim en büyük hayalim mesleğimi yürüteceğim süre içinde işime saygılı bir eşe ve aileye sahip olmaktı, çok şükür bu arzum ne güzel bir dilekmişki ödülünüde aldık. Bu ödülü bizim aramızdaki en büyük bağ oğlumuz Toprak Can Akbacak, için aldık onu milletine hayırlı bir birey olarak yetiştirmek en büyük hayalimiz” dedi. Magazin dünyasının örnek ailesi olarak ödüllendirilen Derya Şen ve Ayvaz Akbacak, çifti bir ödül töreninde onurlandırılırken de bu taktirin renkli dünyaya bir göndermede olduğu kulislerde konuşuldu.