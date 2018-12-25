Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı ve bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadeleyi konu alan Şahin Tepesi için karar verildi. Hilal Saral'ın yönettiği dizi bu cuma yayınlanacak 6'ıncı bölümüyle ekrana veda edecek.

13 BÖLÜM GARANTİSİ VARDI

13 bölüm garantisi olduğu konuşulan diziyle ilgili son günlerde ise reytingleri beklentiyi karşılamadığı için 8'inci bölümde final yapacağı söylentisi kulaktan kulağa yayılıyordu.

EKİPTE ŞOK ETKİSİ MEYDANA GETİRDİ

Atv'nin bu akşam internet sitesinden 6. bölüm için final duyurusu yapması dizi ekibinde de şok etkisi meydana getirdi.