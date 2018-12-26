Elif isimli günlük dizi filmin ülke içinde ve sınırlar ötesinde elde ettiği başarıyla canlandırdığı Rana karakteriyle Yıldız Asyalı, popülerliğini uluslararası platforma taşıdı. Oyunculuğun yanında müzisyen tarafıylada basamakları hızla tırmanan Yıldız Asyalı, Keman virtiyözü olmanın yanında yorumculuğuylada beğeni topluyor. Yılbaşı akşamı çalışmayı tercih eden usta müzisyen Yıldız Asyalı, suadiye Cafe de paris sahnesinde Gürhan Eteke ve Haluk Dayıoğlu ile Türkçe pop ve Jazz ağırlıklı repertuarlarıyla unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyorlar.
Yıldız Asyalı yeni yıla sahnede girecek
26.12.2018 - 23:08 | Son Güncelleme: 26.12.2018 - 23:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanal 7 ekranlarından doğup 50 ülkede yayında olan Elif isimli günlük dizi filmin güzel, tecrübeli oyuncusu ve aynı zamanda müzisyen Yıldız Asyalı, yeni yıla sahnede giriyor.
Etiketler : Yıldız Asyalı,
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