Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elif isimli günlük dizi filmin ülke içinde ve sınırlar ötesinde elde ettiği başarıyla canlandırdığı Rana karakteriyle Yıldız Asyalı, popülerliğini uluslararası platforma taşıdı. Oyunculuğun yanında müzisyen tarafıylada basamakları hızla tırmanan Yıldız Asyalı, Keman virtiyözü olmanın yanında yorumculuğuylada beğeni topluyor. Yılbaşı akşamı çalışmayı tercih eden usta müzisyen Yıldız Asyalı, suadiye Cafe de paris sahnesinde Gürhan Eteke ve Haluk Dayıoğlu ile Türkçe pop ve Jazz ağırlıklı repertuarlarıyla unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyorlar.