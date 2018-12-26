Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizi müzikleri için teklif alan grup, yeni sezonda ekranlarda olacak. Özgür Ordulu, “Uzun zamandır sinema ve dizi müzikleri için teklif alıyorduk. Yeni sezonda 120 konser ve aynı zamanda dizilerle ekranlarda olacağız” dedi.



Sözü Meral Turan’a müziği Gökçer Turan’a ait ‘Ayrıcalığın Ne’ şarkısının başarısını kutlarken bir taraftan da şubat ayında çıkaracakları yeni şarkıları için stüdyo çalışmalarına başladılar. Orka Orkestrası’nın ‘Ayrıcalığın Ne’ şarkısına çektiği klibin ardından şubat başında çıkaracağı yeni şarkının klibini Amerika’da çekecek.