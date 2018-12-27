Burnundan ameliyat olan şarkıcı, “Olay yüzünden 14 konsere gidemedim. Büyük bir telekomünikasyon şirketiyle yaptığım anlaşmam iptal oldu. Çıkamadığım  sahnelerimin parasını toplu olarak almıştım ama şirketim zarara uğradı. Bunlar çok ciddi rakamlar. Orada benim  çocuğumun hakkı var” diyerek sitem etti.