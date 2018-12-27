Burnundan ameliyat olan şarkıcı, “Olay yüzünden 14 konsere gidemedim. Büyük bir telekomünikasyon şirketiyle yaptığım anlaşmam iptal oldu. Çıkamadığım sahnelerimin parasını toplu olarak almıştım ama şirketim zarara uğradı. Bunlar çok ciddi rakamlar. Orada benim çocuğumun hakkı var” diyerek sitem etti.
Berkay, Arda Turan'a tazminat davası açıyor
27.12.2018 - 10:36 | Son Güncelleme: 27.12.2018 - 10:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Berkay, kendisine yumruk atan Arda Turan’a tazminat davası açacağını söyledi.
Etiketler : Berkay,Arda Turan,
595413 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/595413.aspx
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