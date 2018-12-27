Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı gececi TRT 1 ekranında geri sayım yapacak olan Aileler Yarışıyor’a Alişan ve Merve Özbey şarkılarıyla renk katacak. Ufuk Özkan’ın sunumuyla ekrana gelen “Aileler Yarışıyor Yılbaşı Özel” bölümü, sürpriz konuklar ve eğlenceli dakikalarla yılbaşı akşamı evlerinize konuk olacak. Ekrana gelecek olan özel bölümde TRT1’in sevilen dizileri “Kalk Gidelim” ile “Elimi Bırakma” oyuncuları kıyasıya mücadele edecek. Yarışmada her iki takım oyuncularına sanatçı Alişan ve Merve Özbey de destek olacak. Özel bölümde yarışmacılar, Kalk Gidelim Dizisi oyuncuları Mehtap Bayri, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Alper Saylık olurken karşı masada Elimi Bırakma dizisi oyuncuları Alina Boz, Alp Navruz, Ebru Aykaç, Emre Bey yer alacak. Her iki masa Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak için 50 Bin TL’lik büyük ödül için mücadele edecek. Yeni yıla girerken geri sayım yapacak olan Aileler Yarışıyor Yılbaşı Özel saat 23.00’ta TRT 1’de...