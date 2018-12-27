Eğitimi için diziye bir süre ara veren Onur Seyit Yaran, hayranları ile Kalk Gidelim dizisinde tekrar buluşuyor. 21 haftalık ayrılıktan sona heyecan dolu bir bölümle ekrana dönecek olan Onur Seyit Yaran, “Eğitimim için kısa bir ara verdiğim Kalk Gidelim dizisine bomba gibi geri dönüyorum. Burası benim ikinci ailem. Tekrar Muğla’ya ailemin yanına dönmüş gibi hissediyorum” dedi.
Onur Seyit Yaran Kalk Gidelim'e geri döndü
27.12.2018 - 17:29 | Son Güncelleme: 27.12.2018 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TRT 1’in sevilen dizisi Kalk Gidelim’de Canberk rolüne hayat veren Onur Seyit Yaran diziye geri dönüyor.
Etiketler : sevilen dizisi Kalk Gidelim,Onur Seyit Yaran,
595487 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/595487.aspx
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