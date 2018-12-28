Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Insagram hesabından paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı. 32 yaşındaki halini paylaşan Ortaylı, "Gençlik, Ankara, 1979." notunu düştü.

1 saatte 50 bin'e yakın beğeni alan fotoğrafa yüzlerce yorum geldi.