Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Insagram hesabından paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı. 32 yaşındaki halini paylaşan Ortaylı, "Gençlik, Ankara, 1979." notunu düştü.
1 saatte 50 bin'e yakın beğeni alan fotoğrafa yüzlerce yorum geldi.
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Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Insagram hesabından paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı. 32 yaşındaki halini paylaşan Ortaylı, "Gençlik, Ankara, 1979." notunu düştü.
1 saatte 50 bin'e yakın beğeni alan fotoğrafa yüzlerce yorum geldi.
Etiketler : İlber Ortaylı,sosyal medya,İlber Ortaylının gençliği,