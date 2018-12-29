Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Dağ” film serisiyle adını duyuran yönetmen Alper Çağlar’ın “Börü” isimli 6 bölümlük dizinin aynı adlı final filmi, dün vizyona girdi. Çağlar’ın senaryosunu kaleme aldığı ve yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Cem Özüduru ile Can Emre oturuyor. Aksiyon türündeki film, “Börü” isimli özel harekât timinin 15 Temmuz gecesi Özel Harekât Daire Başkanlığında yaşadıklarını konu ediniyor. Filmin galası önceki gece Vadi İstanbul AVM’de yapıldı. Filmde Polis Özel Harekât’ın ilk nesil kurucularından “İrfan Aladağ” karakterini canlandıran oyuncu Mesut Akusta, 15 Temmuz gecesi yaşananları, bütün gerçekliğiyle filme yansıtmak adına çok çaba gösterdiklerini söyledi. Oyuncu Atıf Emir Benderlioğlu “Çekimleri 3 ayda tamamlandık. Fiziksel zorlukları üst düzeyde yaşadık” şeklinde konuştu.

Oyuncu Can Nergis, böyle bir projenin Türkiye’de ilk defa yapıldığına vurgu yaparak “Aksiyon kalitesini yükselttiğimize inanıyorum. Herkes bu işe ruhunu, bedenini, kalbini koydu. O yüzden herkese teşekkür ediyorum” dedi. Nergis, film çekimlerinin teknik olarak da çok kaliteli gerçekleştirildiğine işaret etti.