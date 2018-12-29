Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin önemli sanatçılarının şarkılarından sözlerle tasarlanan ve elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacağı '365 gün iyilik ajandası'nda projenin destekçileri olan Göksel, Moğollar, Yeni Türkü, Vega, Mabel Matiz, Hayko Cepkin, Gökhan Türkmen, Can Bonomo, Ayşegül Aldinç, Ümit Sayın, Cem Adrian, Manga ve Ece Seçkin’in yanı sıra, 2004 yılında aramızdan ayrılan efsane sanatçı Cem Karaca'nın da unutulmaz şarkılarından tasarımlar yer alıyor.



Bugüne kadar çeşitli çocuk vakıfları ile yürütülen çalışmaların yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahibi çocukların kışlık giyecek ve eğitim ihtiyaçlarını da karşılayan Kahramanım Sensin, 2019 yılı hedefini "sanat sınıfları kurmak" olarak planlıyor.