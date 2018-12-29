Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde rol alan Tansu Biçer ve Tülin Özen, pek çok başarılı film ve dizide rol alan tiyatro sanatçısı Şehsuvar Aktaş, DasDas’ın yeni oyunu ‘Ivanov’da bir araya geliyor. Usta isimlere genç oyuncuların eşlik ettiği oyun, 3 Ocak’ta ilk kez seyircilerle buluşacak.



Dünya tiyatro tarihinin yazarlarından Anton Çehov’un aynı adlı eserinden uyarlanan ‘Ivanov’, insanın kendine acımasının, kendi dertlerine gömülmesinin onu yalnızlığa ve yok oluşa sürüklemesine ışık tutuyor. Çehov’un tüm oyunlarında karşılaştığımız “kendine acıma” ve “kendi yok oluşunu hazırlama” temalarının ön plana çıktığı Ivanov’un yönetmenliğini Saim Güveloğlu üstleniyor.



Toplumsal yaşantının dışında kalmış ve bunalıma sürüklenmiş, oldukları yerde “dönüp duran” aydınlar ve küçük burjuvaların hayatlarına tanık olacağımız oyunda, Çehov’un “Moskovalı Hamlet’im” dediği Ivanov’a Tansu Biçer hayat veriyor. Biçer, Özen ve Aktaş’a oyunda Kerem Arslanoğlu, Sezer Arıçay, İlda Özgürel, Derya Şahan ve İnci Sefa Cingöz eşlik ediyor.

