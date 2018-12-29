Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 Ocak Pazartesi günü TRT1 ekranında seyircisiyle buluşmaya hazırlanan “Vuslat” dizisinin başrollerinden biri de Devrim Özkan.

A23 Medya yapımcılığında “İyi insan” olmak için çıkılan “aşk yolculuğunu” anlatacak Vuslat’ta Devrim Özkan “Feride” karakterine hayat verecek.

Zeki, dikkatli, hayal gücü güçlü, kültürlü ve ailesine düşkün bir genç kızı canlandıracak olan Devrim Özkan, hayata karşı dik bir duruşunu, neşesini, cömertliğini ve zarifliğini bu karakterde ön plana çıkartacak. Feride, Aziz’e olan aşkıyla “Ma”sûk” kavramının bedenlenmiş halini izleyiciye aktaracak.