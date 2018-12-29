Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada "Ayşen Gruda’nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir" denildi.

İşte o açıklama:

Türk Sinema ve Tiyatrosu’nun Duayen isimlerinden Sevgili Ayşen Gruda'nın durumu ciddiyetini korumaktadır ve tedavisi Derindere Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde devam etmektedir.

Bir süredir ileri evre pankreas kanseri sebebiyle hastanemizde tedavi gören değerli tiyatro sanatçımız Ayşen Gruda’nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.