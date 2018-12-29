Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV ekranlara Cumartesi günleri yayınlanan ve başrollerinde Demet Özdemir ve Can Yaman’ın rol aldığı Erkenci Kuş dizisinin kadrosuna bomba bir isim dahil oldu! Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı İpek Tekneolcay, diziye bu hafta dahil oldu. Peki İpek Tenolcay hangi karakteri canlandıracak? İşte detaylar...

Erkenci Kuş dizisine bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır’ın eşi ve Pusat’ın da annesi Nesrin Çakır'ı canlandıran, en güçlü kadın karakterlerinden birisi olarak bilinen İpek Tenolcay katıldı.

26. bölümde seyirciyle buluşacak olan Tenolcay dizide Can ve Emre’nin annesi Hüma karakterine hayat verecek. Yurtdışında yaşayan Hüma yaptığı ikinci evliliğin sona ermesiyle uzun yıllar sonra yeniden Türkiye’ye dönecek.

Kendini düşünen, pahalı zevkleri olan, son derece pozitif, neşeli, kibar, duyguları yerine mantığı ön planda olan bir karaktere sahip olan Hüma’nın dönüşü Can ve Emre’yi nasıl etkileyeceği yeni bölümde ekrana gelecek.

İPEK TENOLCAY KİMDİR?

12 Temmuz 1970 tarihinde dünyaya gelen güzel oyuncu 48 yaşındadır. Uzun bir dönem mankenlik yapan İpek Tenolcay 1996 senesinde Şehnaz Tango dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Mankenlik ve oyunculuğun yanı sıra sunucu olarakta görev alan İpek Tenolcay iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İpek Tenolcay 1992 – 1996 yılları arasında Nurettin Ersoy ile bir evlilik gerçekleştirmiş ve ayrılmışlardır. Bu evliliğinden Yağmur Ersoy isminde bir kızı vardır.

Klavye Delikanlıları ve ATV ekranlarında yayınlanan Seviyor Sevmiyor dizisinde rol almış, ardından Vatanım Sensin dizisinde Kraliçe Sofia karakterini canlandırmıştır.

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Nesrin Çakır karakteri ile izleyicinin ilgisini kazanan güzel oyuncu Erkenci Kuş dizisinde rol alacak.