Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye yarışmacılarından Tuğçe Sökesoğlu, 'Gardırop Savaşları' programı, 'Tatlı İntikam' ve 'Aşk Yalanı Sever' dizilerinin ardından bu sefer de FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisinde görüldü.

YASAK ELMA DİZİSİNDE ROL ALDI

Tiyatro eğitimi de alan 1990 doğumlu Sökesoğlu, en son FOX TV'de yayınlanan ve jüri koltuğunda Ayşe Brav, Gül Gölge Saygı ve Raşit Bağzıbağlı gibi isimlerin oturduğu Gardırop Savaşçıları yarışmasında tarzını yarıştırmış ancak ilk haftadan elenmişti. Sık sık dizilerin yan rollerinde görülen isim, şimdi de Yasak Elma dizisinde ortaya çıktı ve Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin köşkteki çay partisinde gözüktü.

TUĞÇE SÖKEOĞLU KİMDİR?

Tuğçe Sökesoğlu, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro eğitimi alan Tuğçe Sökesoğlu, Gizem Dinibütünoğlu, Aycan Demirci, Gizem Ay, Didem Ezgi Akın gibi isimlerin de yarışmış olduğu Gardırop Savaşları adlı moda yarışmasının yanı sıra Yemekteyiz'e katılmıştı. Aynı zamanda Aşk Yalanı Sever ve Tatlı İntikam dizilerinde kısa süreli yer almıştı. Tuğçe Sökesoğlu, bir catring firmasında yönetici olarak çalışmaktadır.