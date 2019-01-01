Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde geldiği AVM’de alışveriş yapan Altan Gördüm, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi. Usta sanatçı, “Kızımla buluşacağım, şimdi onunla konuşuyordum. Yeni yıl hepimiz için umarım daha iyi bir yıl olur. Benim de hayatımda bazı değişiklikler olacak. Oyunculuğu bıraktım. İstanbul’dan da en kısa zamanda taşınacağım. İzmir’de taş evim var, oraya yerleşmeyi düşünüyorum. Artık yeter! Orada bir tiyatro okulu açıp sektöre yeni öğrenciler kazandırmaya çalışacağım” açıklamasında bulundu.