Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2015 yılında Selin Ortaçlı ile dünya evine giren ve evliliklerini 2 çocukla taçlandıran Şahan Gökbakar, kuralını bozdu. Gökbakar, dün ilk kez çocuklarının yüzünü gösteren bir aile fotoğrafı paylaştı.

İLK KEZ ÇOCUKLARININ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Selin Ortaçlı Gökbakar ile evli olan Şahan Gökbakar çocukları Efe ve Ela ile beraber ilk paylaşımını Instagram hesabından yaptı. Sosyal medya hesaplarında çocuklarının yüzünü göstermeyen ünlü komedyen, dün ilk kez bu kuralını bozdu.

"SEVGİ İLK YOLUMUZ OLSUN"

Yeni yılı ailesiyle evinde geçiren Gökbakar, ailecek kırmızı kazak giydiklerini fotoğrafa "Gökbakarlar iyi yıllar diler güzel Türkiyemiz! Sağlık, huzur ve mutluluk dolu olsun. Sevgi ilk yolumuz olsun." notunu ekledi.

ÇOCUKLARININ YÜZÜNÜ PAYLAŞMIYORDU

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve evinden sık sık paylaşım yapan Şahan Gökbakar, çocuklarının yüzlerini göstermemeye dikkat ediyordu. İşte Gökbakar'ın o paylaşımlarından bazıları...