Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Ferhan Şensoy'un kardeşi Ahmet Vildan Şensoy hayatını kaybetti. Ölüm haberini Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy sosyal medya hesabından duyurdu.

"ZEKASI HEP BİZİMLE YAŞAYACAK"

Amcasını kaybeden Derya Şensoy yaptığı paylaşımda, "Onu tanımış olanların kendini şanslı hissedeceği kadar şahsına münhasır, naif, sevgi dolu bir insanı kaybettik. Güzel gülüşü, hayatla alay eden zekası hep bizimle yaşayacak" notunu ekledi. Şensoy'un takipçileri paylaşıma, "Allah rahmet eylesin" şeklinde yorumlar yaptı.