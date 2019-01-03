Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mekan çıkışı arkadaşının doğum gününe uğradığını söyleyen Hande Erçel, yeni dizisi 'Halka’nın çekimlerinin devam ettiğini söyledi.

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan annesi Aylin Erçel'in bakımıyla yakından ilgilenen oyuncu, yeni yıla ailesiyle beraber hastane odasında girmesi hakkında, "Ailemle olmak çok güzel bir şey. Hatta en güzel şey aile" dedi.

Annesine kök hücrede donör olacağını doğrulayan Hande Erçel, "İyi haberler bekliyoruz, iyileşecek inşallah annem" diyerek, aracına binip evinin yolunu tuttu.