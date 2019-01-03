Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 yılının kendisini büyüttüğünü söyleyen Hande Erçel, yıl boyunca kanser tedavisi gören annesi ile yakından ilgilendiğinden uzun zaman ekranlara ara vermişti. TRT 1'inde yayınlanacak olan Halka dizisi ile yeniden seyircinin karşısına çıkan Erçel, bunun temponun yanı sıra annesine kök hücre naklinde donör olacağını açıkladı. Demet Akalın Erçel'in bu davranışını sosyal medya hesabında hikaye olarak paylaştı.