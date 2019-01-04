Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“2018’in ilk yarısı iyiydi, ikinci yarıda bir sürü sağlık problemi oldu. Önce karım kaza yaptı, sonra kardeşim yoğun bakıma alındı. Virüsü buldular. H1N1’miş (Domuz Gribi) kardeşim. Bebeklerde bile oluyormuş. Bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Tedavisi 7-8 gün sürecek. Ayağa kalkacağını umuyorum. 10 gün de olur diyorlar, 2 ay da…”

'CHLOE İLE HER GÜN KONUŞUYORUZ'

Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile hakkında çıkan ayrılık dedikodularına da yanıt verdi:

“Chloe ile her gün konuşuyoruz. Ayrılmıyoruz, ayrılık yok. Kötü bir şey yok. Boşanmıyoruz. Boşanalım diye uğraşanlar öyle yapıyor. Türk gelenekleri diyelim…”