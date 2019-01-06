Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımını Mint, yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı, Kanal D'nin sevilen dizisi 'Çocuklar Duymasın' kadrosuna iki ünlü oyuncu katıldı. Başrollerini Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Atacan, Zeyno Günenç Kanert ve Volkan Severcan'ın paylaştıkları dizisinin oyuncu kadrosuna Doğa Konakoğlu ve Ufuk Meriç dahil oldu.

Birol Güven, iki ismin 'Çocuklar Duymasın' kadrosuna katıldığını, kişisel Instagram hesabından yaptığı, 'Ara tranfer döneminde Çocuklar Duymasın bombayı patlattı! Doğa Konakoğlu ve Ufuk Meriç ile her konuda anlaştığını borsaya bildirdi. Borsa da; “YAKIŞIR” dedi' paylaşımıyşa duyurdu.