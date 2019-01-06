Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alişan, "Buse sanki hamile değilmiş gibi sürekli oynadı. Hiç yerinde durmadı" diyerek eşine takıldı. Sürpriz bir şekilde yeni yıla evlenerek giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'yı tebrik eden Alişan, "Sinan'ın mutlaka düğün yapması lazım. O benim düğünüme geldi ama takı takmadı. 10 bin dolarlık şarkı hediye etti" diye konuştu. Doğuma sayılı günler kalan Buse Varol ise doğumu Türkiye'de yapacağının belirtti. EMRAH AKÇAAY
Alişan: 'Sinan benim düğünüme geldi ama takı takmadı!'
06.01.2019 - 14:51 | Son Güncelleme: 06.01.2019 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manken Çağla Şıkel, 40’ıncı yaşını önceki akşam kutladı. 2 Ocak doğumlu olan mankeni, iki gün gecikmeli kutladığı doğum gününde dostları yalnız bırakmadı. Kutlamadan ayrılan ilk isimler Alişan ve hamile eşi Buse Varol oldu.
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596911 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/596911.aspx
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