Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alişan, "Buse sanki hamile değilmiş gibi sürekli oynadı. Hiç yerinde durmadı" diyerek eşine takıldı. Sürpriz bir şekilde yeni yıla evlenerek giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'yı tebrik eden Alişan, "Sinan'ın mutlaka düğün yapması lazım. O benim düğünüme geldi ama takı takmadı. 10 bin dolarlık şarkı hediye etti" diye konuştu. Doğuma sayılı günler kalan Buse Varol ise doğumu Türkiye'de yapacağının belirtti. EMRAH AKÇAAY